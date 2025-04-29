酷暑导致一天内温热病患者超200人 为2018年来首次

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韩国国际广播电台报道：韩国连日酷暑，仅8日一天便出现了超过200名温热病患者，为创下历年最高气温的2018年以来的首次。据疾病管理厅9日消息，8日当天，全国516个急诊室总计接待温热病患者238人，其中1人死亡。这是自创下历年最高气温的2018年8月3日（229人）以来，单日温热病患者数首次突破200人。进入本月，温热病患者持续增多，4日为43人，7日猛增至105人。据气象厅数据，前一天下午3时9分许，首尔地区气温上升至37.8度，是当地实施气象观测以来的7月上旬最高纪录。仁川、釜山的气温分别达到35.6度、34.8度，均为1904年两地实施气象观测以来的7月上旬最高值。大田36.3度，为1969年当地实施气象观测以来的7月上旬最高纪录。疾病管理厅于5月15日启动温热病监看机制，至今累计报告温热病患者1228人，达到去年同期（486人）的2.5倍；相较2018年（1012人），提前12天突破1000人。截至目前，今夏温热病造成8人死亡，是去年（3人）的近3倍。温热病指炎热引发的急性病，长时间暴露在炎热环境下会出现头痛、晕眩、肌肉痉挛、疲劳、意识不清等症状，严重可致死。热射病、热衰竭是典型的温热病。今夏温热病患者中，77.2%为男性（948名），每10名患者中就有3名为65岁及以上老年人（33.6%）。发病地点主要为户外（81.1%），包括工作现场（28.7%）、农田（14.4%）等。