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韩国国际广播电台报道：北韩与中国的关系出现恢复迹象，《北中友好合作互助条约》签订64周年招待会在平壤举行。据朝中社10日报道，《北中友好合作互助条约》签署64周年之际，中国驻北韩大使馆9日举办纪念招待会。出席招待会的北韩人士有最高人民委员会常任委员会副委员长姜润石、党中央委员会副部长文成革、外务省副相朴明浩、教育省副相李昌植（音）。中国驻北韩大使王亚军接待来宾。王亚军在讲话中表示，《条约》的签订明确了中朝（北中）关系不断发展的方向。在两党、两国领导人的战略领导下，过去64年间，两国在多个领域的交流与合作不断深化，传统的睦邻友好关系持续发展。王亚军还表示，中方将一如既往、坚定不移地支持朝鲜（北韩）走自主发展道路，《条约》所包含的友好互助精神将永远闪耀。姜润石在讲话中强调，将遵照两党、两国领导人的崇高意愿，继续发扬条约精神，共同努力推动友好合作关系不断向前发展。位于咸镜北道清津的中国总领事馆也于9日举办招待会。北韩与中国于1961年7月11日签订《朝中友好合作互助条约》，此后中国大使馆和北韩大使馆每年在驻在国举办条约签订纪念招待会，北韩通常派遣最高人民会议常任委员会副委员长出席。然而去年出席人士的级别有所降低，为最高人民会议朝中（北中）友好议员团委员长金胜灿（音），且北韩媒体未详细报道出席人士的讲话。今年出席人士的级别恢复为往年水平，朝中社也详细报道了讲话内容。去年6月北韩与俄罗斯签订《全面战略伙伴关系条约》后，中国担忧自身对北韩的影响力降低，积极出面改善关系。分析认为，此次活动反映出两国关系或有所恢复。