韩国今年前五个月财政赤字为54万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府今年前五个月的支出比税收多54.2万亿韩元。企划财政部10日公布的7月财政动向数据显示，今年1月至5月，政府各项税费和基金收入总计279.8万亿韩元，预算执行和基金支付总计315.3万亿韩元。从总收入中扣除总支出的综合财政收支出现35.5万亿韩元赤字；剔除社会保障基金后，财政赤字扩大至54.2万亿韩元。根据第一轮补充预算案，政府今年的总收入目标为652.8万亿韩元，但是截至5月底的进度仅为42.9%，较去年同期下滑0.6个百分点。从政府收入的具体项目来看，前五个月累计税收为172.3万亿韩元，同比增长21.3万亿韩元。增量的大部分来自法人税。在去年企业业绩改善、法人利息和分红收入增长的推动下，法人税同比增长14.4万亿韩元。所得税增长6.2万亿韩元。海外股票申报额增长、奖金增加带动了转让税和劳动所得税的上升。附加价值税减少4000亿韩元，证券交易税也下滑了1万亿韩元。非税收入为17.4万亿韩元，同比增长3.6万亿韩元。基金收入为90万亿韩元，减少3.3万亿韩元。6月国债发行量为23.8万亿韩元；今年前六个月的累计发行量为123.8万亿韩元，占全年发行限额的59.8%。