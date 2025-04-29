韩2026年最低时薪敲定为1.032万韩元 劳资17年来首次达成协议

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韩国国际广播电台报道： 韩国最低工资委员会10日召开全体会议，经过劳动者、雇主和公益委员一致同意，决定将明年的最低工资较今年上调2.9%，至每小时1.032万韩元。这是自1988年实施最低工资制度以来，劳资双方第八次就最低工资方案达成了协议。最近一次协商是17年前，即2008年敲定的2009年度最低工资。对此，最低工资委员会委员长李麟载（音译）评价说，“这表明我们社会有能力通过社会对话，协调分歧、化解矛盾冲突。”公益委员干事、淑明女子大学教授权纯源（音译）在7月3日召开的全体会议上强调，为实现新政府的国民融合目标，应经过劳资与公益委员三方的协商而确定2026年的最低工资水平这一目标与立场没有改变。但由于劳动界与经营界围绕最低工资标准存在很大的意见分歧，今年也经历了一番波折才最终敲定明年的最低工资标准。最低工资委员会经过101天的审议，才敲定明年的最低工资标准。虽然短于去年的105天和创下最长审议纪录的2023年的110天，但今年依然未能在法定审议期限内完成审议。自1988年实施最低工资制度以来，截至今年，只有九次在法定审议期限内完成审议。最低工资委员会将向雇佣劳动部提交上述最低工资方案，而雇佣劳动部须在8月5日之前发布公告。