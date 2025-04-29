美联参主席：不仅限于北韩威胁 还要共同承担其他领域责任

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韩国国际广播电台报道：第22届韩美日参谋长联席会议（Tri-CHOD）11日在韩国龙山联合参谋本部大楼举行。韩国联合参谋本部议长金明秀、美军参谋长联席会议主席丹·凯恩（Dan Caine）、日本自卫队统合幕僚长吉田圭秀与会。三国对包括北韩军事威胁在内的地区安全环境进行评估，并讨论加强韩美日安全合作的方案。这是韩美日参谋长首次在韩国举行面对面会议。韩国联参议长金明秀在致辞中表示，三国轮流主持会议，而此次会议在韩国举行，这本身就是向印太地区及全世界体现了韩美日安全合作的稳定落实。他还说，在北韩核导威胁持续升级、地区安全挑战不断加剧的情况下，维持和持续发展韩美日三国安全合作的推动力至关重要。希望通过今天的会议，进一步加强韩美日安全合作，并面向未来发展。金明秀说，特别是借此次会议之际，日本自卫队统合幕僚长时隔15年再次访问韩国，可以评价为韩美日安全合作比以往更加成熟和稳固。美军参谋长联席会议主席凯恩表示，我们正在迎来历史上重要的转折点，不仅限于北韩的威胁，我们还要在其他领域共担责任，携手面向未来前进。凯恩还说，现在正是共享数据、相互学习、建立信任的时候。重点在于重建威慑力，三国必须保持紧密合作。日本自卫队统合幕僚长吉田圭秀就此次会议的目的表示，会议为三国合作提供制度保障，以免受到政治局势影响；加强三国团结，强化对北韩的威慑力；推动三国为维护印太地区和平稳定而合作。