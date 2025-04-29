国际社会今年向北韩提供238万美元援助

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韩国国际广播电台报道：北韩今年从国际社会获得约238万美元人道援助。根据联合国人道主义事务协调办公室(OCHA)资金追踪服务(FTS)11日发布的资料显示，今年国际社会对北韩的援助目前预计为238.3644万美元。这笔援助将全部由瑞士承担，通过联合国儿童基金会（UNICEF）、瑞士发展与合作署（SDC）和瑞士人道主义援助机构（SHA）执行。北韩在新冠疫情期间为阻止病毒流入，全面封锁了边境，甚至禁止国际组织工作人员入境。因此，国际社会对北韩的援助金额从2019年的4591万美元、2020年的4188万美元锐减至2021年的1378万美元、2022年的231万美元和2023年的149万美元。然而，2024年对北韩的援助金额首次回升，达到281万美元。北韩从2023年8月开始重新开放边境，去年瑞典在西方国家中首次重新开放驻平壤大使馆，今年2月任命了新大使。去年3月，联合国新任命了负责与北韩协调国际机构工作的驻北韩协调员，并得到北韩批准。有观测认为，今后北韩有可能允许联合国粮食及农业组织（FAO）、联合国开发计划署（UNDP）、世界粮食计划署（WFP）、联合国儿童基金会等国际组织工作人员入境。