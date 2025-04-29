韩国7月前十天出口增长9.5%

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韩国国际广播电台报道：得益于对半导体、汽车、船舶等主力产品的强劲需求，韩国7月份出口呈现回升势头。据关税厅11日透露，本月1日至10日的出口额达194亿美元，同比增长9.5%。据统计，计入工作天数的日均出口额为22.8亿美元。本月1日至10日的工作天数为8.5天，与去年相同。出口额时隔一个月再次由负转正（4.3%）。尽管受美国征收关税等负面因素影响，但今年除1月和5月之外，其他月份的出口额均同比增长。从1日至10日的出口项目来看，半导体（12.8%）、汽车（13.3%）、船舶（134.9%）等主力产品带动了整体增长。半导体出口份额为19.7%，同比上升0.6个百分点。受高附加值产品需求和价格上涨等因素的影响，半导体出口持续增长。受征收关税影响，对美汽车出口有所减少，但电动汽车对欧盟出口有所增加。另一方面，石油产品（-1.9%）和无线通信设备（-13.7%）的出口有所减少。从出口国家来看，对中国（6.2%）、美国（6.1%）、欧盟（3.6%）、越南（2.3%）等的出口额有所增加，对香港（-43.1%）等的出口额有所减少。1日至10日进口额为200亿美元，同比增长1.8%。原油（4.9%）、机械设备（17.2%）、天然气（21.9%）等有所增加，半导体（-4.5%）、石油产品（-27.4%）等有所减少。从进口国家来看，中国（2.2%）、欧盟（18.3%）、日本（6.8%）等的进口额有所增加，美国（-13.1%）、台湾（-9.1%）等的进口额则有所减少。由于进口超过出口，贸易收支出现6亿美元的逆差。