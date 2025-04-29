韩国总统李在明敲定四个国家及地区特使团名单

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明决定陆续向主要国家派遣特使团，并于13日公布了其中四个国家及地区的特使团名单。总统室发布新闻资料称，特使团将向被派遣国家及地区转达李在明的亲笔信和口信，并介绍李在明政府的施政理念和对外政策。欧盟特使团将于14日启程，由环境部前长官尹汝隽担任团长，团员包括共同民主党议员全贤姬和孙明秀。欧盟特使团将访问位于比利时的欧盟总部，并同欧盟理事会、欧洲议会的主要人士会晤，商讨加强韩国与欧盟战略伙伴关系的方案，以及扩大在数字、气候变化、高新科技等领域的合作方案。另外，李在明任命法务部前长官康锦实为法国特使团团长，共同民主党议员韩秉道、千俊镐为团员。特使团将于15日启程赴法国，并同当地政治界、经济界及议会人士会晤，转达韩国政府在两国建交140周年之际，加强在人工智能、航空航天、军工等战略产业领域合作的意愿。16日启程赴英国的特使团由共同民主党议员秋美爱担任团长，议员崔敏姬、朴善源为团员。英国特使团将同当地政府及议会人士会晤，强调两国国防军工领域合作的重要性，并转达韩国政府希望在气候变化等全球性挑战课题上展开合作的决心。前国务总理金富谦率领的印度特使团将于16日启程，共同民主党最高委员宋淳镐、议员李介昊为团员。特使团将同当地有关人士商讨在国防军工为首的供应链、核心技术、文化交流、人员往来等多个领域推进全方位合作。除了上述四个国家及地区以外，李在明还在探讨向其他10个国家及地区派遣特使团的方案。尽管尚未对外公布，不过美国特使团团长已敲定由国民力量党紧急对策委员会前委员长金钟仁担任。今年5月8日，李在明曾与金钟仁共进午餐，并征求其关于施政的意见。另外，日本特使、中国特使或分别由前国务总理丁世均、前国会议长朴炳锡担任。澳大利亚特使、波兰特使有可能由前国会议长金振杓、共同民主党议员朴智元担任。