韩美日外长会在吉隆坡举行 重申北韩完全无核化

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韩国国际广播电台报道：韩美日本月11日在东盟系列外长会期间举行三边外长会谈，商讨韩半岛局势及增进三国间经济合作的方案。韩国外交部表示，该部门第一次官朴润柱于当地时间10日上午10时在马来西亚首都吉隆坡同美国国务卿鲁比奥、日本外务大臣岩屋毅举行外长会谈。据外交部介绍，三国重申，北韩完全无核化的目标牢固不变，将在三国间紧密合作的基础上维持强有力的对北遏制态势，继续扩大韩美日安全合作。朴润柱说明了韩国政府为缓解南北紧张、重启对话而作出的努力，并提议三国继续保持紧密合作。三方还就地区局势交换了意见，并决定为维护印太地区的和平与稳定继续作出努力。此外，三国还表示将加强在能源、造船等领域的合作，继续深化在关键矿产等供应链、人工智能等核心及新兴技术领域的合作。朴润柱就近期美国得克萨斯州洪灾向鲁比奥表示慰问。朴润柱表示，本次韩美日外长会议是其就职后举行的首次小型多边会议，体现了韩国政府在以国家利益为中心的务实外交基调下，持续推进韩美日合作深入发展的决心。美国国务院也以发言人名义公布了关于此次会议的说明资料。资料指出，朴润柱、鲁比奥和岩屋毅强调，三国合作对促进印太地区的和平与稳定仍具有重要意义。美国国务院还表示，三方重申了加强国防力量和威慑力，以及实现北韩完全无核化的坚定决心，商讨了加强在能源、数字基础设施、造船等存在共同机遇的经济领域的合作，从而提高韧性的方案，以及努力强化安全、核心技术及供应链的方案。韩国外交部长官候选人赵显的任命程序尚未结束，本次会议由次官代为出席。韩美日外长会议继今年4月北约外长会议举行之后，时隔3个月再次会晤，也是李在明政府上台以来首次举行的三边外长会谈。