美参议院通过2026年度《国防授权法案》 禁止移交战时作战指挥权

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韩国国际广播电台报道：明年美国《国防授权法案》中限制裁减驻韩美军的条款，已通过美国参议院军事委员会审议。除了限制裁减驻韩美军之外，法案还新增了禁止移交战时作战指挥权的内容。美国参议院军事委员会于当地时间9日对2026年度《国防授权法案（NDAA）》进行了投票表决，最终以26票赞成、1票反对通过该法案。根据委员会公开的摘要，法案明确规定：“除非国防部部长向议会保证，缩减美国在韩半岛的军事态势或将战时作战指挥权移交联合司令部符合美国国家利益，否则禁止采取上述措施。”法案还要求参谋长联席会议主席和驻韩美军司令对裁减驻韩美军、移交战时作战指挥权所带来的风险进行独立评估。近期外界对特朗普政府裁减驻韩美军的担忧日益加剧，法案的通过意味着国会对相关举措施加了制约。去年12月通过国会的2025年度《国防授权法案》也规定，维持驻韩美军规模在2.85万人不变，加强基于共同防御的合作，重申美国使用所有防御力量提供延伸威慑的承诺，加强与韩国的同盟关系。据《华尔街日报》上月报道，特朗普政府正从重新制定对北韩政策的层面上研究裁减驻韩美军4500人的方案。特朗普本月8日就驻韩美军防卫费分担金指出，韩国每年应支付100亿美元。《国防授权法案》是对国防部预算支出和相关政策进行授权的法案，须先在参众两院分别通过，再由两院对法案内容进行协调，最终以一致版本通过。