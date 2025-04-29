金刚山列入世界遗产名录 为北韩第三项

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韩国国际广播电台报道：韩民族名山金刚山被列入联合国教科文组织世界遗产名录。联合国教科文组织第47届世界遗产大会于当地时间13日在法国巴黎举行，会议将北韩金刚山列入世界遗产名录，官方名称为“金刚山：海上钻石之山”（Mt. Kumgang - Diamond Mountain from the Sea）。今年5月，世界遗产委员会的咨询机构国际古迹遗址理事会（ICOMOS）和世界自然保护联盟（IUCN）建议将金刚山列入世界遗产名录。世界遗产委员会经评估后认定，金刚山拥有独特的地形和风貌，并与佛教的历史、传统、朝圣密不可分，作为文化景观具有重大的价值。北韩首席代表向委员会致谢，并表示今后将就金刚山与国际机构展开合作。金刚山与白头山并列为韩半岛最具代表性的名山。金刚山横跨太白山脉北部及江原道淮阳郡、通川郡、高城郡，主峰毗卢峰海拔1638米，山势雄壮奇特，瀑布和水潭密布。世界自然保护联盟认为，金刚山作为佛教遗址也极具价值。岭南大学博物馆收藏的《金刚山四大刹全图》描摹了金刚山秀美的风景，以及长安寺、表训寺、榆岾寺等主要古刹的风貌。金刚山申遗历经四年终于获得成功。据联合国教科文组织公开资料显示，北韩于2021年提交申请书，不过当时受新冠疫情防疫工作的影响，未能进行评估，金刚山随后被列入今年的评估名单。北韩的世界遗产也由此增至3项。据联合国教科文组织的资料显示，北韩的高句丽古墓群、开城历史古迹和遗址分别于2004年和2013年被列入世界遗产名录；另外，北韩还拥有5项人类非物质文化遗产。