南北韩文化遗产同时列入世界遗产名录

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韩国国际广播电台报道：韩国与北韩的代表性文化遗产同时被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。联合国教科文组织第47届世界遗产大会于当地时间13日在法国巴黎举行，会议将韩国蔚山市蔚州郡的盘龟川岩画与北韩江原道的金刚山列入世界遗产名录。盘龟川岩画由国宝“蔚州大谷里盘龟台岩画”和“川前里铭文与岩画”组成，记录了约6000年前史前人类的生活、艺术和捕鲸习俗，极为珍贵罕见。世界遗产委员会表示：“盘龟川岩画以卓越的观察力为基础，其写实性的图像与独特的构图，展现了史前时期韩半岛居民的艺术天性。”委员会还指出：“岩画呈现了多种鲸类及捕鲸过程的主要阶段，这一罕见主题经由史前人类的创造性诠释，堪称杰作。”世界遗产委员会还要求韩国汇报泗渊水坝的进展情况，保障盘龟川世界岩画中心的有效运营，明确地区共同体和居民在管理体系中的作用，并通报所有可能影响遗产普遍价值的重要开发计划。盘龟川岩画被认为是韩半岛史前文化的巅峰之作。其中，大谷里盘龟台岩画刻绘于一处高4米、宽10米的“ㄱ”形峭壁上，运用线和点描绘了老虎、野猪、鹿等动物和狩猎场景。川前里铭文与岩画是一块刻有各种几何图形、文字和图像的岩石，上面还留有推测为新罗法兴王时期所刻的文字，被视为研究新罗早期历史的珍贵资料。随着盘龟川岩画申遗成功，韩国世界遗产增至17项。另外，会议还将北韩金刚山列入世界遗产名录，官方名称为“金刚山：海上钻石之山”（Mt. Kumgang - Diamond Mountain from the Sea）。今年5月，世界遗产委员会的咨询机构国际古迹遗址理事会（ICOMOS）和世界自然保护联盟（IUCN）建议将金刚山列入世界遗产名录。世界遗产委员会经评估后认定，金刚山拥有独特的地形和风貌，并与佛教的历史、传统、朝圣密不可分，作为文化景观具有重大的价值。金刚山与白头山并列为韩半岛最具代表性的名山。金刚山横跨太白山脉北部及江原道淮阳郡、通川郡、高城郡，主峰毗卢峰海拔1638米，山势雄壮奇特，瀑布和水潭密布。国际古迹遗址理事会等咨询机构认为，金刚山作为佛教遗址也极具价值。金刚山申遗历经四年终于被列入世界遗产名录。据联合国教科文组织公开资料显示，北韩于2021年提交申请书，不过当时受新冠疫情防疫工作的影响，未能进行评估，金刚山随后被列入今年的评估名单。北韩的世界遗产也由此增至3项。据联合国教科文组织的资料显示，北韩的高句丽古墓群、开城历史古迹和遗址分别于2004年和2013年被列入世界遗产名录；另外，北韩还拥有5项人类非物质文化遗产。