特朗普：许多国家都有意开放市场 韩国也希望达成协议

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普于当地时间13日表示，韩国、日本及欧盟等国家和地区均有意通过开放本国市场来降低美国对其征收的关税。当天，特朗普在华盛顿特区附近的安德鲁斯空军基地向媒体表示：“欧盟希望开放他们的市场，不过我认为日本的市场开放程度更低。众所周知，日本向我们销售数百万辆汽车，却不接受我们的产品，我们因此无法向日本出口汽车。”特朗普还表示，各方都在非常迅速地调整政策，韩国也希望达成协议，并指出韩国目前缴纳了较高的关税。不过，特朗普并未就与各国的具体谈判进展作详细说明。特朗普还透露，他将于14日会见到访的北约秘书长吕特。对于正在与北约讨论的对乌克兰援助方案，特朗普表示：“我们将向北约提供各种高度精密的军事装备，北约将全额支付相关费用。”当被问及会否向乌克兰提供“爱国者”反导系统时，特朗普表示，我们将提供他们迫切需要的爱国者反导系统。特朗普未透露具体数量，仅表示美国无需为此承担费用。另外，特朗普此前称将于14日公布针对俄罗斯的重大举措，但在被问及该措施是否为制裁措施时，特朗普未予以明确回答。特朗普说：“我对普京总统非常失望，本以为他会守信，但他表面上说得很好，实际上却在夜间进行轰炸，我们对此非常不满。最后，特朗普指责美联储主席鲍威尔在美联储大楼维修上花费了25亿美元，并称：“鲍威尔对我国非常不利，我们应当拥有全球最低的利率。”