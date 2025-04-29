金正恩会见俄外长拉夫罗夫 称两国在所有战略问题上看法一致

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韩国国际广播电台报道：据北韩媒体13日报道，北韩国务委员长金正恩于前一天在元山会见俄罗斯外长拉夫罗夫。朝中社报道称，金正恩在会见中表示，两国在所有战略问题上看法一致，这符合两国同盟关系，体现出两国关系的高度战略水平。金正恩在会见前听取了外务相崔善姬与拉夫罗夫举行的“第二轮战略对话”成果汇报，并表示，两国协调一致的外交立场将为保障地区以及世界和平与安全作出积极贡献。金正恩重申，愿无条件地支持俄罗斯领导层为从根源上解决乌克兰事态而采取的一切措施，并坚信俄罗斯联邦必将在实现繁荣昌盛的伟大事业中取得胜利。拉夫罗夫强调，俄罗斯与北韩将在国际舞台上进一步加强战略战术合作与协调步调。北韩媒体未提及有关俄北首脑会谈的内容。但据俄罗斯媒体报道，拉夫罗夫向金正恩转达了俄罗斯总统普京的口信。普京表示，期待尽快与金正恩会晤。普京去年6月访北期间曾邀请金正恩访问莫斯科。此外，北韩公开了俄北第二轮战略对话的公报。公报指出，在战略对话中，“双方重申了坚定不移的意愿，忠实履行两国间《全面战略伙伴关系条约》的各项条款，将拥有悠久历史渊源和传统的朝俄关系，延续为百年大计的战略关系。”俄罗斯就韩半岛局势表示，坚决反对任何否定朝鲜民主主义人民共和国当前地位的企图，对朝方维护国家安全和主权的正当努力表示坚定不移的支持。北韩则对俄罗斯政府消除乌克兰危机根源、维护国家主权、安全利益、和领土完整所采取的一切措施表示完全赞同和支持。两国确认彼此对当前复杂国际形势的评估一致，商定进一步提高警惕应对敌对势力的霸权主义侵略，加强战略沟通，协调共同立场。此外，双方外交部门同意继续在各级别开展包括高级战略对话在内的对外政策机构之间的意见交流，并签署了2026年至2027年交流计划书。有分析指出，北韩和俄罗斯还有可能就今年10月北韩劳动党建党80周年活动期间展开高级别交流、北韩向俄罗斯增派士兵等各项事务进行了商讨。北韩在元山葛麻海岸旅游区的明沙十里酒店举办迎接拉夫罗夫的宴会。分析指出，此举旨在吸引俄罗斯游客。