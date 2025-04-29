政府各部门长官候选人人事听证会本周举行

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韩国国际广播电台报道：李在明政府首批长官候选人的人事听证会14日起陆续举行。截至本月18日，国会将对16个部门长官及国税厅厅长候选人进行资格审查。国民力量党强烈抨击称，人事任命存在严重问题，听证会也形同虚设，候选人资料提交不充分且未采纳证人。国民力量党将重点关注涉及欺凌助理争议的女性家庭部长官候选人姜仙祐，以及涉嫌抄袭学生论文的教育部长官候选人李镇淑。共同民主党则称将围绕能力展开审查，并谴责国民力量党散布虚假信息，进行煽动，阻挠政府施政。共同民主党还呼吁候选人诚实答辩，打消质疑，展现出有备而来的实力。由于朝野针锋相对，科学技术情报通信部长官候选人人事听证会开始不久便不欢而散。国民力量党议员手持对科学技术情报放送通信委员长崔敏姬的批评性标语进入会场，引发共同民主党的抗议，致使听证会中断。在女性家族部长官候选人的听证会上，朝野就候选人宣誓和议事发言顺序产生争执，导致听证会暂停。另外，在统一部长官候选人郑东泳的听证会上，其被质疑发起了间接为家人的光伏生意提供帮助的法案，相关质询接连不断。15日将举行国防部长官候选人安圭佰、环境部长官候选人金星焕、中小风创企业部长官候选人韩圣淑、国家报勋部长官候选人权五乙的人事听证会。16日将举行教育部长官候选人李镇淑、法务部长官郑成湖、雇佣劳动部长官候选人金荣训的人事听证会。17日将举行企划财政部长官候选人具润哲、外交部长官候选人赵显、产业通商资源部长官候选人金正官的人事听证会。保健福祉部长官候选人郑银敬、行政安全部长官候选人尹昊重的人事听证会将于18日举行。