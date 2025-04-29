美媒：韩国正成为美国盟友的核心军火供应方

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韩国国际广播电台报道：据美国主要媒体报道，韩国作为全球主要军火出口国的地位日益稳固。美国CNN电视台于当地时间12日报道称，韩国已成为美国盟友的核心军火供应方。报道介绍了韩国对波兰出口武器的案例，并援引了多家智库的分析。报道称，随着美国向以色列和乌克兰提供武器援助，武器储备逐渐耗尽，韩国作为替代武器供应国，受到了亟需武器的美国盟友的关注。根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2024年报告书，过去五年间，韩国军火出口规模跃升至全球第十位。期间出口额的46%来自波兰，其次分别是菲律宾（14%）、印度（7%）等。美国智库史汀生中心在去年的一份报告中分析指出，韩国作为美国的替代武器供应国受到了关注，预计在不久的未来，韩国的重要性在美国国内也将日益凸显。史汀生中心强调，韩国的防务产业实力，尤其是在武器、造船领域的发展具备了支援美国的潜力。CNN介绍了上述分析，并指出造船业是韩国的强项，美国已与韩国造船企业签订了海军支援舰艇维修保养合同。报道还指出，通过韩国产武器提升军事实力的波兰，正逐步成为欧洲军事强国。CNN援引波兰国防部本月初公布的数据报道称，波兰决定购买包括180辆K2主战坦克在内的韩国产武器，总金额达到67亿美元。报道还称，现代乐铁生产的K2主战坦克被评为全球顶尖主战坦克之一，波兰计划将其装甲车数量扩充至1000辆。另据北约消息，为应对俄罗斯威胁，波兰正在大幅提升国防支出。波兰国防支出占GDP比重预计将从2022年的2.2%大幅攀升至今年的4.7%，这一比例在北约成员国中最高。不过美国国防安全智库兰德研究所今年5月分析称，波兰大规模武器采购可能引发财政压力。兰德研究所在报告中指出，波兰大量武器采购资金依赖出口国直接贷款，若此融资渠道受限而需转向市场融资，推动现有协议转为正式合同的成本将大幅增加。