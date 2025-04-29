前总统尹锡悦再拒传唤调查 特检组指其涉嫌通敌罪

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韩国国际广播电台报道：内乱特检组对前总统尹锡悦强制传唤未果。内乱特检组14日试图对关押在首尔拘留所的尹锡悦进行强制传唤，但最终未能成功。特检组此前通知尹锡悦于14日下午2时到案受讯，但尹锡悦拒绝出席。随后，特检组随后再次向拘留所发送强制传唤的公文，试图将尹锡悦强制带往检察厅，但尹锡悦拒绝离开收容所，鉴于其前总统的身份，监狱管理部门表示难以动用强制手段。特检组表示，已再次要求在15日下午2时前将尹锡悦强制带至首尔高等检察厅调查室。此外，特检组正加快对尹锡悦涉嫌外患罪的调查。特检组就“无人机入侵平壤事件”对国防部等24处军事设施实施了扣押搜查。KBS采访结果显示，搜查令中的罪名为涉嫌通敌和滥用职权妨碍权利行使，嫌疑人包括尹锡悦、国防部前长官金龙显，以及无人机作战司令金容大（音）。通敌罪是指损害本国军事利益或向敌国提供军事利益的行为，最高可判处无期徒刑。根据搜查令，尹锡悦等三人涉嫌共谋，导致南北武力冲突风险上升，对国家安全造成严重威胁，令韩军的无人机情报等军事机密泄露至北韩。特检组还指出，尹锡悦在未获得联合军司令部批准的情况下，指示无人机司令部投入无人机，涉嫌滥用职权。此外，特检组还就妨碍逮捕嫌疑，对总统警卫处前处长朴钟俊、警卫处警备安全本部长李镇夏（音）进行了传唤调查。