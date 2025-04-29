韩驻美经济公使：未来两周加快与美贸易谈判 争取达成互惠性协议

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韩国国际广播电台报道：负责对美经济外交的政府官员表示，韩美两国应致力于扩大贸易与制造业合作，而非采取贸易限制措施，以妥善解决关税问题。韩国驻美国大使馆负责经济事务的公使安世玲（音）于当地时间14日出席总部位于华盛顿特区的韩美经济研究所(KEI)举办的对话活动。她表示，韩方完全理解特朗普总统试图在韩美双边贸易中重新实现平衡的立场，但认为应同步推进消除非关税壁垒与促进制造业合作。安世玲指出，这一做法不仅能在短期内减少美国的贸易逆差，从长期看也将以更系统、更可持续的方式缓解逆差。她表示，比起限制两国间贸易，韩方将以达成实现平衡、扩大贸易的互惠性协议为目标，在未来两周内加快开展实质性对话，寻求共识。在美国宣布将于下月1日对韩国加征对等关税的背景下，韩国政府正推进对美谈判，具体内容为通过半导体、造船等韩国具有竞争力的产业协助美国重振制造业，以争取美国降低关税。安世玲称之为“船与芯片（Ships and Chips）”方案。安世玲还介绍了通商交涉本部长吕翰九近期访美时提出的“韩美制造业复兴伙伴关系”方案，，并表示，美方对两国在造船、半导体等战略领域的合作表现出浓厚兴趣。安世玲指出，韩国作为美国长期信赖的盟友，在支持特朗普总统重振美国制造业的愿景方面有着独一无二的优势。两国建立在产业竞争力和有韧性供应链的基础之上的伙伴关系，将为双边贸易的平衡与扩大作出积极贡献。安世玲强调，除了降低对等关税，降低基于《贸易扩展法》第232条对特定产品征收的关税也同样重要。美国目前已对汽车及零部件、钢铁、铝、半导体、和医药品征收关税，若今后进一步加征，韩国对美出口总量的一半以上将受到影响。安世玲还就美方担忧的数字平台企业监管措施表示，该措施旨在保护中小企业和消费者，韩方理解美国科技企业、国会和政府的担忧，将保障美方企业向韩方表达意见和立场的公平机会。