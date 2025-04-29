韩外长候选人：韩美从未讨论撤离驻韩美军问题

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官候选人赵显表示，韩美从未讨论过驻韩美军撤离或裁减问题。赵显人事听证会准备小组15日向国会外交统一委员会委员提交的资料显示，赵显在回答相关提问时表示，维持驻韩美军现有规模的必要性已在美国国会和学术界得到广泛认可。此外，关于特朗普政府时期提出的驻韩美军防卫费分担增加问题，赵显指出，已经有效缔结并生效的第12份《防卫费分担特别协定（SMA）》并非重新谈判对象，这是韩国政府的基本立场。针对尹锡悦政府时期推行所谓的“依靠力量实现和平”对北政策，赵显表示，在解决北韩核问题没有进展的情况下，北韩的核导能力不断升级。韩国政府在对北韩保持强大威慑力的同时，不再放任南北沟通中断和北韩核导力量升级。赵显还提到了对日本、中国、俄罗斯等周边国家的外交方向。首先，对于日本军舰岛、佐渡金山等强制劳动设施申遗问题，赵显表示，从日本2015年申遗开始，韩方就应该预见日方不履行承诺的可能性，并采取战略性应对措施，但这一方面应对不力。他强调，韩日将推动大框架下的合作，但韩方将继续就日方未履行承诺的问题提出交涉。在对华外交方面，赵显表示，习近平主席将借庆州APEC会议之机，时隔11年再次访韩，韩中首脑交流将随之恢复。他还指出，为维护韩国海洋权益，韩方将严正应对中国在西海的单方面行为。在对俄关系方面，赵显表示，坚决反对北韩派兵援俄等威胁韩国安全的军事合作。他补充说，俄罗斯也将作为APEC成员国或邀出席峰会，出席人员和级别将由俄方决定。