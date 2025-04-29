日本《防卫白皮书》连续21年称独岛为日本领土

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日本政府在石破茂内阁成立后首次发布的《防卫白皮书》中，仍主张独岛是日本的固有领土。今年的《防卫白皮书》在介绍印度太平洋地区的安全环境时指出，日本固有领土千岛群岛（日本称北方四岛）和竹岛（日本称独岛为竹岛）的领土问题仍未得到解决。这是日本《防卫白皮书》连续21年无理主张独岛为日本领土。白皮书还沿用去年做法，在题为“我国周边安全保障环境”的地图上标注“竹岛周边存在领土问题”。在“我国周边海域及空域警戒监视”地图上，用蓝线圈出独岛周边，强调其属于日本领海，并在其他地图上将独岛标注为“竹岛”。《防卫白皮书》还写道：“韩国作为伙伴合作，是应对国际社会各种问题的重要邻国。”这一表述于去年首次被纳入《防卫白皮书》中。《防卫白皮书》分析称，随着北韩核导问题、反恐对策、大规模自然灾害应对、海洋安全保障等问题使韩日面临的安全环境日益严峻复杂，加强合作日益重要。关于韩美日合作，白皮书强调，寻求紧密合作应对包括朝鲜问题在内的各类安全问题至关重要。此外，日本对中国和俄罗斯加强军事活动保持警惕，并特别关注北韩和俄罗斯之间的军事合作。日本在今年的《防卫白皮书》中也详细讨论了加强防卫力的政策。日本防卫大臣中谷元在《防卫白皮书》中强调，正在推进防卫力量的根本性强化，并表示日本自身的努力以及与盟国友邦的合作至关重要。