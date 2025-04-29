六成专家：延迟退休最大弊端是挤压青年就业岗位

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韩国国际广播电台报道：据调查，有六成老年人就业政策专家认为，将法定退休年龄从60岁上调至65岁，最大的负面影响是青年人工作岗位的减少。韩国经营者总协会以210名经营、经济、法学专家为对象进行了老年人就业政策相关专家意见调查。结果显示，62.4%的应答者认为延迟退休年龄的最大负面影响是青年人工作岗位的减少，其他副作用包括低生产和高成本导致的低效率（43.8%）、代际冲突等对职场文化的冲击（23.8%），以及劳动市场双重结构的加剧（19.5%）。当被问及解决老年人退休后收入问题的主要责任方时，63.8%的应答者认为是政府和国会，32.9%的应答者认为是本人，选择企业的应答者仅占1.9%。韩国经营者总协会表示，这表明多数专家认为保障国民养老收入的首要任务在于国家，如果政府继续推行老年人就业政策，就不应将责任过分转嫁给企业。针对政府在利用老年人力资源方面应推行的政策，68.1%的应答者认为是就业方式多样化，其次是提高就业灵活性（53.3%），以及完善工资制度的法律体系（48.6%）。在国内劳动市场方面，66.7%的应答者认为导致老年人工作岗位难以扩大的主要原因是高工资和高年资挂钩，其次为现行法律制度对多样化就业形态的限制（42.9%），以及对正式员工的解聘限制（38.1%）等。经营者总协会政策本部长林永泰（音）表示，应积极研究专家们提出的各种法律和制度改善方案，以创造有效利用老年人力资源的环境，并推行青年人和老年人共享的就业政策。