朝野在第二天的人事听证会上继续展开争论

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韩国国际广播电台报道：15日人事听证会进入第二天，国会继续对国防部、报勋部等部门的5位长官候选人展开人事听证会。在当天的人事听证会上，朝野将听证会相继搁浅的责任归咎于对方。共同民主党指出，国民力量党进行了诽谤和人身攻击。该党代理党首兼党鞭金炳基表示：“让几名候选人落选怎么能成为人事听证会的目标？这甚至令人对现行人事听证制度本身产生质疑。”他呼吁国民力量党配合，推动一次更具建设性的人事听证。与此相反，国民力量党则指责执政党不仅听证会缺乏证人，而且资料准备不足，现在还导致听证会频频中断。对于涉嫌欺凌助理的女性家族部长官候选人姜仙祐，国民力量党也进一步加强了施压。该党紧急对策委员会委员长兼党鞭宋彦锡表示：“国民不禁会失笑，到了这种程度，本人应该自行判断去留问题。”在15日举行的国防部长官候选人安圭佰的人事听证会上，朝野一开始就围绕该候选人的兵役问题针锋相对。安圭佰表示，据他了解，李在明政府时期的目标是移交战时作战指挥权。当被问及对战时作战指挥权移交的看法时，他答道：“自2006年韩美达成协议以来，双方通过定期评估等阶段，凭借我军的艰苦努力，取得了相当大的成果。”据悉，安圭佰候选人此前向国会国防委员会所属议员室提交的答辩材料中也指出，韩军正在根据韩美协议，推进包括未来联合防卫机制在内的战时作战指挥权的移交工作，并将努力确保由韩国军方领导的联合防御体系能够稳定地建立。在国家报勋部长官候选人权五乙的人事听证会上，朝野围绕权五乙候选人的履历问题展开了攻防战。国民力量党指出，权五乙候选人完全缺乏报勋相关经历。共同民主党则表示，权五乙具备超越意识形态、引领社会融合与国民团结的充分资格。与此同时，国会科学技术情报放送通信委员会通过了科学技术部长官候选人裴庆勋的人事听证经过报告。