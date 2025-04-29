韩国首办世界遗产大会 明年釜山举行

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韩国国际广播电台报道：作为全人类共同保护与铭记的“人类宝藏”，联合国教科文组织世界遗产相关议题将于明年7月在韩国釜山举行的会议上展开讨论。联合国教科文组织世界遗产委员会当地时间15日在法国巴黎联合国教科文组织总部举行会议，将韩国选定为2026年第48届世界遗产委员会主办国。这是韩国首次举办世界遗产委员会会议。韩国国家遗产厅厅长崔应天在发表申办成功感言时表示，非常荣幸在韩国釜山举办第48届联合国教科文组织世界遗产委员会会议。崔应天称，韩国持续为联合国教科文组织世界遗产基金作出贡献，在遗产保护方面不断加强对国际社会的实际支持。他表示：“在釜山举行的世界遗产委员会将提醒我们肩负着对全人类共同遗产的责任，我们将做好万全准备，确保会议圆满成功。”世界遗产委员会是讨论世界遗产的国际会议机制，也是联合国教科文组织的核心活动之一。委员会负责审议被认为具有突出普遍性价值、应该为全人类保护的世界遗产的保存和保护事宜，并负责甄选濒危遗产和制定与遗产相关的重大政策。世界遗产委员会自1977年在法国巴黎首次召开会议以来，在亚洲地区举行的会议还包括泰国普吉（1994）、日本京都（1998）、中国苏州（2004）、中国福州（2021）、柬埔寨金边和暹粒（2013）、以及印度新德里（2024）会议。韩国自1988年加入《世界遗产公约》后，时隔38年首次召开会议。届时将有约3000人出席会议，其中包括196个《世界遗产公约》缔约方代表团、联合国教科文组织总干事、学界专家和非政府组织（NGO）等。