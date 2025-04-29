北韩网站发布平壤-北京列车时刻表

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韩国国际广播电台报道：北韩运营的旅游相关网站发布了往返平壤和中国北京的列车，以及往返平壤和中国上海的航班时刻表。在中国和北韩关系逐渐恢复的情况下，连接双方首都的旅客列车是否会重启运行备受关注。16日，北韩国家观光总局运营的旅游网站发布了题为《国际列车时刻表》的往返列车日程，路线包括平壤-北京、平壤-丹东、平壤-莫斯科三条。其中，目前运营的区段只有平壤至莫斯科的直通列车，2020年2月停运，上月17日开始恢复运行。平壤、北京、丹东等往返中国的旅客列车均已停运。若平壤-北京旅客列车恢复运行，这将是2020年1月因新冠疫情扩散停运以来，时隔5年6个月重启运行。北韩网站显示，列车每周一、周三、周四、周六上午10点25分从平壤出发，经由丹东和沈阳抵达北京。从北京出发的列车则每周一、周三、周四、周六下午5点27分启程，经由沈阳和丹东抵达平壤。预计往返北韩和中国的航班数量也将增加。根据北韩旅游网站上发布的《国际航线》时刻表，“JS 157”航班每周四、周日晚上10点10分从平壤起飞，晚上11点30分抵达上海。“JS 158”航班每周一、周五凌晨0点30分从上海起飞，凌晨3点50分抵达平壤。