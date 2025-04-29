韩国国会人事听证会进入第三天 朝野就长官候选人展开激烈争辩

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韩国国际广播电台报道：16日，人事听证会进入第三天，国会正在对教育部、法务部、雇佣劳动部部门长官候选人进行人事审查。在野党国民力量党表示，李在明政府首任长官候选人并不符合国民要求。该党指出，女性家族部长官姜仙祐被指欺凌幕僚，教育部长官李镇淑涉嫌抄袭学生论文，要求两人主动辞职或撤回提名。对于前一天在听证会上引发争议的国防部长候选人安圭佰，该党批评称，候选人拒绝提交兵役记录，这种情况前所未有。执政党共同民主党将听证会失败的责任归咎于国民力量党，指责其在听证会上捉弄和讥讽候选人，不断提出未经核实的内容。教育部长官候选人李镇淑的听证会于当天上午举行，朝野双方围绕候选人提交资料和证人缺席等问题展开了激烈争辩。李镇淑就子女早期留学和论文抄袭疑点引发的争议作出了道歉。法务部长官候选人郑成湖在听证会上强调了推进检察机构改革的决心。他表示，现在是完成检察机关调查和起诉权分离的关键时刻。郑成湖还强调，改革过程中不应出现给国民带来不便的副作用，也不能削弱检察机关和警方的调查能力。雇佣劳动部长官候选人金荣訓提出，消除对非正式员工的歧视、实现同工同酬是核心课题。他还表示，将打破“亲劳动即反企业”的旧思维模式，证明劳资合作也可以成为经济增长的动力。