欧盟特使团转交李在明亲笔信 欧盟期待尽快举行首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：环境部前长官尹汝隽率领的总统欧盟特使团前往比利时首都布鲁塞尔，与欧盟主要人士会晤。韩国外交部17日在新闻资料中表示，由尹汝隽、共同民主党议员全贤姬和孙明秀组成的欧盟特使团当地时间15日与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔会面，并转达了韩国总统李在明的包含加强韩欧关系等内容的亲笔信。特使团介绍了新政府成立和韩国民主主义修复的意义，并强调了政府在韩欧战略伙伴关系建立15周年之际推动双边关系深入发展的决心。特使团还指出，本次大选以和平的方式恢复了国民主权，依靠国民的力量书写了韩国民主主义历史的新篇章，具有深远的历史意义。科斯塔对韩国迅速克服政治危机、依靠国民的力量修复民主主义表示肯定，并期待李在明早日访问布鲁塞尔，举行韩欧首脑会谈。上月在加拿大举行的七国集团（G7）峰会期间，科斯塔和欧盟委员会主席冯德莱恩首次与李在明会晤，并邀请其访问布鲁塞尔。此外，特使团还于当地时间16日与欧洲议会副议长克里斯特尔·沙尔登摩斯会晤，商讨了加强韩欧战略伙伴关系的方案。沙尔登摩斯对特使团访问欧盟表示欢迎，并赞扬韩国国民在危机之中成功地捍卫了民主主义。韩国外交部评价称，特使团此行展现了韩国民主主义的韧性，介绍了新政府的施政理念和对外政策愿景；双方深入探讨了加强韩欧间实质性合作的方案，巩固了韩欧战略伙伴关系。