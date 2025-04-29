李在明强调修宪重要性 呼吁国会启动相关流程

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明在第77次制宪节之际强调了修宪的重要性，并指出新宪法应包含将5·18民主化运动纳入宪法、改革权力机关等国民诉求。李在明17日在社交媒体平台上发文称，正如换季需要更衣，我国宪法也应根据当前的实际情况予以修改。李在明表示，77年前的今天，在国民的意愿之下制定的韩国宪法明确阐述了“所有权力源自国民”的“主权在民”大原则。史无前例的国家危机——12·3内乱也在宪法的框架下得以和平有序地克服。李在明强调，全世界所赞叹的韩国社会的韧性同样来自于国民捍卫的宪法精神。伟大的韩国国民战胜了无数逆境和考验，让法典字句中的宪法精神在现实中具象化，书写了“K成功神话”令人惊叹的历史。李在明表示，作为指引大韩民国的指南针，新宪法必须拥抱伤痛的历史，成为迈向正义未来的宣言；必须承载所有国民的梦想与心愿，成为鲜活有力的承诺。李在明指出，将5·18民主化运动纳入宪法、加强国民基本权利、扩大自治分权、权力机构改革，这是当今时代对宪法的要求。李在明补充道，期待国会作为国民的代表，坚定地踏上以国民为中心的修宪长征。作为总统，他也将一道努力，确保国民的意愿在修宪讨论过程中得到充分反映。