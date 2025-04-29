美众议院军事委通过《2026财年国防授权法案》 维持驻韩美军规模不变

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韩国国际广播电台报道：美国众议院军事委员会通过了包含驻韩美军维持现有规模不变等内容的《2026财年国防授权法案（NDAA）》。共和党议员乔·威尔逊修改发起的《国防授权法案》于当地时间15日通过众议院军事委员会的口头投票表决。法案规定，驻韩美军维持在2.85万人不变。法案指出，美国国会认为，美国国防部部长应继续努力加强与印太地区安全盟友的伙伴关系，这种努力应涵盖维持部署在韩国的约2.85万美军数量不变、升级基于共同防御的合作、确认美国将运用所有防御力量提供延伸威慑力的承诺等，以加强与韩国的同盟关系。这与美国国会去年12月通过的《2025财年国防授权法案》内容一致。美国众议院军事委员会委员长、共和党议员迈克·罗杰斯上周公开的《2026财年国防授权法案》草案中删除了维持驻韩美军现有规模不变的内容。不过乔·威尔逊在修正案中重新添加该内容，并获得通过。美国参议院本月9日通过的《2026财年国防授权法案》也添加了限制裁减驻韩美军的内容。相关内容指出，除非国防部部长向国会保证，裁减美国在韩半岛的军事力量、移交联合司令部战时作战指挥权符合国家利益，否则不得采取上述措施。分析认为，特朗普政府有意裁减驻韩美军，国会对此进行掣肘。《国防授权法案》每年须分别在参众两院通过，再由两院协调制定最终版本并再次提交国会处理，总统签名后即生效。