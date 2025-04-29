暴雨造成韩国多地受灾 应急响应机制上调至二级

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韩国国际广播电台报道：韩国连日暴雨，中央灾难安全对策本部17日凌晨将应急响应机制从一级上调至二级。中央灾难安全对策本部表示，16日至17日上午11时，暴雨总计造成两人遇难、千余人紧急撤离，其中一名遇难者在16日晚发生的京畿道乌山市高速公路墙壁倒塌事故中丧生。此外，暴雨造成的大部分损失均集中在临近西海岸的忠清南道和湖南地区。中央灾难安全对策本部表示，忠清南道5个市、郡的313户，总计1070人紧急撤离。截至上午11时30分，锦江流域7条河流的水位均上升至“严重”级别，河水泛滥风险增加。17日上午，忠清南道牙山市麦头川等3地居民被要求撤离；青阳郡也因锦江支流可能泛滥而向长坪面九龙里居民发布撤离令。随着全国多地先后发布暴雨警报，预计损失还将进一步扩大。政府于当天凌晨4时将中央灾难安全对策本部应急响应机制从一级上调至二级，并将暴雨警报水平从“注意”上调至“警戒”。此外，全国各地公路和铁路运行纷纷受到影响。京釜线首尔至大田区段的普通列车17日凌晨4时起停运，长项线和西海线的个别区段从首发列车起停运；西海岸高速公路周围部分公路实行交通管制。韩国道路公社表示，受积水影响，忠南唐津、瑞山、泰安一带道路事故风险显著上升，驾驶人员应格外注意。据韩国空港公社统计，截至上午11时，金浦机场、济州机场各有两趟航班停飞，总计41趟国内航班、10趟国际航班延误。