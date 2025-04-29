普京：俄罗斯将研究通往中国、北韩边境的公路建设方案

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯总统普京当地时间16日表示将研究修建通往北韩、中国边境的公路。据塔斯社报道，普京当天在M-12高速公路扩建开通仪式时表示，将继续大力推进东部公路路线建设，将其延伸至俄罗斯西部秋明市，并与西伯利亚、远东地区实现联通。普京还表示，将研究通往哈萨克斯坦、蒙古国、中国及北韩边境的公路通道建设方案，认为这将显著提升俄罗斯的运输能力。普京指出，这条路线将接入国际运输网络，成为有竞争力的重要运输动脉。M-12高速公路连接俄罗斯首都莫斯科与境内鞑靼斯坦共和国首都喀山，东部扩建路段当天开通。若通往北韩、中国边境的公路与俄罗斯主要道路系统联通，将可提升贸易规模、带动交流。乌克兰战争爆发后，俄罗斯与西方敌对，进一步加强与中国、北韩的关系。北韩和俄罗斯正在修建图们江跨境公路桥，该项目于今年4月动工。目前图们江仅有铁路大桥。另据路透社援引三名俄罗斯消息人士的话报道，普京不为美国总统特朗普的制裁威胁所动，没有停止乌克兰战争的想法。报道还称，普京认为进一步经济制裁可以承受，随着俄军在前线推进，他可能会提出更多领土要求。本月14日，特朗普表示将向乌克兰提供攻击武器，并称若俄罗斯不在50天内停战，将对俄罗斯及其贸易伙伴征收100%的关税。