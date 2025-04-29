韩国汽车对美出口连续四月下滑 对欧亚市场出口猛增

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韩国国际广播电台报道：受美国关税的影响，6月韩国对美汽车出口连续四个月同比减少，对欧洲、亚洲则大幅增长，总体出口额扩大。产业通商资源部17日公布的《2025年6月汽车产业动态》显示，上月韩国汽车出口额为63.4亿美元，同比增长2.3%，为历年6月最高纪录，扭转了连续两个月的下滑趋势。6月出口量为24.4427万辆，同比减少8.8%。其原因在于电动汽车、SUV等高附加值汽车出口的增长。按照地区来看，对最大市场美国的出口额同比下滑16.0%，为26.9亿美元。特朗普政府今年4月起对所有进口车辆征收25%关税，导致韩国汽车对美出口连续四个月下滑。不过由于对欧盟、亚洲等地区的出口大幅扩大，韩国汽车总出口仍然保持增长。6月对欧盟出口为7.7亿美元，同比增长32.6%；对其他欧洲地区出口为6亿美元，增长52.3%。对亚洲地区出口为6.2亿美元，增长35.6%；对中东地区出口为5.2亿美元，增长11.9%。产业部指出，这主要受到了基数效应、电动汽车出口向好，以及KG Mobility在德国设立欧洲销售法人的影响。另外，尽管电动汽车市场陷入需求停滞阶段，但6月环保型汽车的出口量仍然达到7.5706万辆，同比增长23.1%。其中，电动汽车出口量为2.2324万辆，增幅达21.4%，时隔16个月恢复增长。混合动力车为4.8999万辆，同比增长28.6%；插电式混合动力车为4364辆，下滑12.5%。6月汽车国内销量为14.5843万辆，同比增长5.8%；6月汽车国内产量为35.3233万辆，与去年持平。