美参议院国防授权法案：禁用预算削减驻韩美军

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韩国国际广播电台报道：随着特朗普政府可能推动削减驻韩美军规模的消息传出，美国2026财年（2025年10月至2026年9月）国防预算法案中很可能明确规定，维持驻韩美军人数在当前约2.85万人水平。根据美国国会法案信息系统当地时间17日发布的信息显示，美国参议院军事委员会于本月11日通过的明年《国防授权法案》（NDAA）与众议院军事委员会日前通过的法案内容一致，保留了拜登政府时期所使用的关于维持驻韩美军规模的条款。根据法案显示，美国国会认为国防部长在印太地区应继续加强与安全盟友的伙伴关系。法案指出，这些努力包括将驻韩美军规模维持在约2.85万名，加强双方防御合作，并重申美方将动用所有防御能力提供延伸威慑，进一步巩固与韩国的同盟关系。这一内容同样出现在今年的《国防授权法案》中，且众议院军事委员会于本月15日通过的法案也包含相同规定。有观点认为，若特朗普政府单方面削减驻韩美军规模，国会将以此为依据阻止特朗普削减驻韩美军规模。此外，获得参议院军事委员会通过的《国防授权法案》还恢复了禁止将该法案预算用于削减驻韩美军的条款。该条款能否在参议院全体会议通过后，与众议院法案协调时最终被采纳，备受关注。