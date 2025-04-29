“多边制裁监测组”通报北韩俄罗斯军事合作 美方：严重违反制裁

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韩国国际广播电台报道：为支持国际社会执行对北韩制裁而成立的“多边制裁监测组”（MSMT）当地时间17日与联合国成员国通报了北韩与俄罗斯违反联合国制裁进行军事合作的情况。作为制裁检测组成员国的美国重申其立场，特朗普政府将遵循前一届政府的政策，严肃对待北韩违反制裁的行为、坚持北韩完全无核化的原则，并寻求与北韩对话。由韩美日等11个国家组成的对北韩制裁监测组当天在美国纽约联合国总部举行简报会，向联合国成员国发布了包含北韩俄罗斯进行军事合作等违反对北韩制裁的报告，并敦促各国采取应对措施，为维护国际和平与安全作出努力。当天，40多个联合国成员国出席简报会，并对北韩俄罗斯武器转移等违反联合国安理会对北韩制裁的行为表示关注。“多边制裁监测组”是去年10月成立的合作机构，旨在取代去年4月因俄罗斯行使否决权而停止活动的联合国安理会北韩制裁委员会下属负责监测北韩违反制裁情况的专家小组。一位美国高级官员当天就北韩违反制裁有关情况强调，特朗普政府和前任政府相同，严肃对待北韩违反联合国安理会决议的问题，并将继续维持第一届特朗普政府时期的政策方向。该官员称：“我们极为重视北韩的完全无核化，这也是我们未来的政策。”该官员就北韩美国对话的前景表示，特朗普总统已经明确表明与北韩进行接触的意愿。尽管北韩开发了先进武器，但民众却因制裁而受苦，他认为北韩应该与美国对话。关于北韩是否会参与无核化对话，该官员表示，美国的政策不会放弃北韩完全无核化，但这不是要谈论的首要议题，双方可以探讨的内容还有很多。此前，特朗普上月底接受记者采访时表示，他与金正恩一直保持着良好的关系，相处融洽，拭目以待后续发展。