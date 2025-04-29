韩国国会通过了企划、产业、外交部三位长官候选人听证报告

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韩国国际广播电台报道：韩国国会18日通过了企划财政部长官具润哲、外交部长官赵显、产业通商资源部长官金正官的人事听证报告。鉴于对美贸易谈判迫在眉睫，朝野一致认为应尽快任命三个部门的长官。在野党国民力量党此前曾主张推迟通过所有长官候选人听证报告，但为顾全大局而决定予以积极配合。该党强调，距离美国实施对等关税不到两周时间，通过听证报告旨在尽快投入到关税谈判中。国民力量党党鞭宋彦锡表示，这些候选人的疑云尚未消除，敦促他们通过成功完成关税谈判来回报国民。宋彦锡要求与李在明总统面谈，以解决人事核查制度失灵和候选人不符合要求等问题。此外，朝野两党党鞭将于18日下午会面，讨论是否通过其他长官候选人的听证报告。预计双方将就教育部长官候选人李镇淑和女性家族部长官候选人姜仙祐的听证报告进行讨论。国会还将举行行政安全部长官尹昊重、保健福祉部长官郑银敬、宪法法院法官候选人吴泳俊的听证会。在郑银敬的听证会上，朝野双方就资料提交问题发生冲突，会议一度中断。在尹昊重候听证会上，国民力量党对在证人未出席的情况下举行听证会提出了质疑。共同民主党则表示，这是候选人听证会，而不是家属听证会。当天三位候选人的听证会结束后，从本月14日开始的“人事听证会超级周”也随之落幕。