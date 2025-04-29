韩国暴雨造成18人遇难 9人失踪 逾1.4万人紧急撤离

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韩国国际广播电台报道：本月16日起的暴雨导致的遇难者新增1人，失踪者减少2人。据韩国行政安全部国民安全管理日报21日的数据显示，截至20日下午9时，全国范围内的超强暴雨造成18人遇难、9人失踪。从各地遇难者人数来看，庆尚南道山清发生泥石流事故，死亡人数最多，达10人；京畿道加平2人，忠清南道瑞山2人，京畿道乌山和抱川、忠清南道唐津、光州北区各1人。失踪者情况为加平和山清各4人、光州北区1人。受本轮集中性强降雨影响，韩国15个市、道的95个市郡区共有9887户居民紧急撤离，总计1.4166万人。截至20日下午6时，韩国全国共报告公路淹水、沙土流失、河流设施崩塌等1999起公共设施受损事故；共报告建筑物淹水、农田淹水等2238起私有设施受损事故。据韩国气象厅预报，当天早上全罗南道地区、庆尚南道地区和济州出现降雨，上午9时起全罗北道地区和庆尚北道地区出现降雨，下午起首都圈、江原道和忠清地区将有降雨。南部地区将出现每小时30至50毫米的强阵雨。另外，随着暴雨警报和预警全部解除，政府于20日下午6时将暴雨危机警报级别从“严重”下调至“注意”，并解除中央灾难安全对策本部的三级应急响应机制。