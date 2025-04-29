李在明取消对教育部长官候选人李镇淑提名

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明20日撤回对教育部长官候选人李镇淑的提名。韩国总统室政务首席秘书官禹相虎当天在例行记者会上表示，李在明经过一番深思熟虑后作出了这一决定，希望国会尊重作为总统的人事权，尽快采取后续措施。李镇淑于上月29日被提名为教育部长官候选人，但在随后举行的国会人事听证会上被曝出抄袭学生论文嫌疑，引发广泛争议。不仅教育界和进步阵营团体强烈反对，执政党内部也不断出现要求撤回其提名的声音。这是李在明政府成立以来首次发生长官候选人落马的情况。当被问及是否可认为李在明将任命姜仙祐时，禹相虎予以了肯定的回答，并表示，在目前尚未任命的11名长官候选人中，仅取消了对李镇淑的提名。禹相虎强调，李在明19日同朝野党鞭会晤并听取了关于长官任命的意见，经过一番思考后作出了上述决定。对此，国民力量党反驳称，这是对民意的不尊重；而共同民主党则表态称尊重总统的人事权。此外，李在明20日任命了一批次官级别人士，具体为崔东锡担任人事革新处处长、金宜谦担任新万金开发处长、权大暎担任金融委员会副委员长、俞弘濬担任国立中央博物馆馆长。其中，金宜谦目前正因涉嫌“清潭洞聚餐疑云”接受法院审判，这一任命引发了争议。