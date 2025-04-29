韩国国安室长魏圣洛再访美 美商务部长称关税不会再延期

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韩国国际广播电台报道：据悉，韩国国家安保室长魏圣洛20日紧急赶赴美国华盛顿特区。韩国总统室当天仅表示“无法确认该消息”，但执政党有关人士予以了证实。魏圣洛曾于本月6日至9日访问美国并同美国国务卿、总统国家安全事务助理鲁比奥会晤。分析认为，距离美国政府8月1日起征关税还剩不到两周的时间，魏圣洛此行旨在亲自与美国高级官员接触，争取推动两国关税谈判进展。此外，韩国企划财政部长官具润哲正就下周访美事宜进行协调，外交部长官赵显也在筹备月底访美行程。预计魏圣洛将再次同国务卿鲁比奥会晤，围绕关税与非关税壁垒，以及韩美同盟等议题展开讨论，并协调双方的谈判立场。魏圣洛在上一次访美结束后的媒体见面会上表示，双方的商讨对象涵盖贸易、投资、购买、安全等各领域，因此韩方提议着眼于“一揽子协议”推动谈判，鲁比奥对此表示赞同。另外，美国商务部部长卢特尼克在接受美国CBS电视台采访时表示，关税征收时间不会再推迟。卢特尼克表示，8月1日是严格期限，此后10%的基本关税将得到维持，经济规模较大的国家将适用更高的税率。卢特尼克强调，谈判前提是相关国家需开放本国市场，或向美国支付公平的关税。他还表示，拉美地区小国、加勒比海国家和非洲国家将适用10%的基本关税。据美方通报，韩国将被适用的关税税率为25%。