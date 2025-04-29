韩国内乱特检组起诉前总统尹锡悦涉嫌滥用职权

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韩国国际广播电台报道：赵垠奭内乱特检组19日对韩国前总统尹锡悦提起公诉。特检组当天下午2时40分表示，起诉尹锡悦涉嫌滥用职权妨碍权利行使，具体包括侵犯国务委员的审议权、事后撰写戒严令、发布戒严相关虚假信息、指示删除保密手机记录、阻碍逮捕令执行等。特检助理朴志英19日在例行记者会上称，尹锡悦在戒严前仅通知个别国务委员出席国务会议，侵犯了其他国务委员受宪法保障的国务会议审议和议决权，令宪法规定的对总统颁布紧急戒严令的制约机制失灵。朴志英还表示，经内部讨论，特检组认为即使延长对尹锡悦的扣押，也无法展开有实际效果的调查，因此决定提起公诉。当被问及该决定是否受到了尹锡悦被捕后持续拒绝接受特检组调查的影响时，朴志英表示，逮捕令签发后未能对尹锡悦展开调查，对此深感遗憾。他还强调，尹锡悦在调查过程中的一系列态度和行为将如实反映于庭审中，并作为量刑参考依据。朴志英表示，外患嫌疑正在调查中，未纳入本次公诉书。为调查外患嫌疑，必须对尹锡悦进行传唤调查。若届时其再次拒绝传唤，将不得不考虑申请逮捕令。今年1月，尹锡悦曾因涉嫌带头发动内乱，被检方紧急戒严特别调查本部起诉；5月又因涉嫌滥用职权、妨碍权利行使，再次被追加起诉。