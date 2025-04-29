李在明政府民生消费券21日起申领

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韩国国际广播电台报道：李在明政府首轮民生恢复消费券21日起接受申请。韩国行政安全部20日表示，21日上午9时起在线上、线下同时开放第一轮消费券的申领，消费券额度为每人15万韩元到55万韩元不等。由于预计申请首周需求较大，政府决定实施按照出生年份尾数申领的制度。具体申请时间为：尾数为1、6者周一，2、7者周二，3、8者周三，4、9者周四，5、0者周五。消费券原则上每人15万韩元，临界贫困群体和单亲家庭为每人30万韩元，领取最低生活补助群体为每人40万韩元。非首都圈地区居民每人增发3万韩元，农渔村人口减少地区居民每人增发5万韩元。6月18日以后出生的新生儿在9月12日申请截止日前完成出生登记，也可纳入本次消费券发放范围。申请者可在信用卡、借记卡、储值卡、地区爱心商品券中任选一种领取方式。信用卡和借记卡须通过发行机构的网站或手机应用程序在线申请，也可访问银行营业网点。地区爱心商品券可在各地方自治团体的手机应用程序或网站上申请，也可前往居住地管辖居民中心申请。消费券从申请次日起可在年销售额不超过30亿韩元的地区小工商户使用。特别市和广域市居民仅可在所居住城市内使用，各道居民仅可在居住地所属市、郡内使用。政府提醒民众，消费券不得用于购买奢侈品等不符合民生恢复目的的高价商品。