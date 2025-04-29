韩国国情院暂停对北广播电视 或为和解信号

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院（简称“国情院”）本月起全面中止了运营数十年的对北韩广播和电视节目。民间对北广播电台“国民统一放送”的台长李光百（音）21日在与国内媒体的通话中透露，国情院的对北广播电台频道本月起先后停止播放。北韩改革放送台长金承喆（音）也表示，从上世纪80年代开始播出的“人民之声”和历史更久的“希望回声”等国情院对北广播电台也不再播放。另悉，国情院的对北电视台也停止播出。国情院对于上述消息未予证实。国情院的对北广播与电视节目内容以凸显韩国社会优势、批判北韩政权为主，此次中断被视为缓解紧张局势的一环。李在明政府此前阻止了民间组织散发对北传单的活动，并喊停军方的对北扩音器喊话。但也有批评指出，尽管国情院对北广播电视的内容随历届政府的政治倾向而不同，但从未停播。可以播放关于和平与共存的内容，不应停止向北韩居民提供信息。另外，李在明政府为改善南北关系，正在研究北韩有望予以回应的方案，包括应对气候变化、人道主义合作、体育、文化及宗教交流等；李在明于2022年总统竞选期间提出的开放北韩个人游也包括在内。对北个人旅游项目或将引起北韩关注。北韩目前正积极开发元山等旅游区，吸引境外游客；该项目也不违反联合国安理会对北制裁决议。不过有分析指出，北韩将与韩国的关系定义为“敌对的两个国家”，因此回应的可能性极低；且上述方案均涉及到资金流入北韩的问题，很难与美国达成协议。