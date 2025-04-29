北韩称向俄罗斯派遣人工智能研究人员

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韩国国际广播电台报道：据北韩金日成综合大学有关人士介绍，北韩向俄罗斯派遣人工智能研究人员。金日成大学信息科学部人工智能技术研究所室长金光赫（音）21日接受在日本朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》的采访时表示，在人工智能技术国际合作方面，北韩正向俄罗斯等多个国家派遣留学生、实习生和研究生。金光赫还指出，信息技术、特别是人工智能技术是联合国安理会的关键制裁项目，因此在国际合作方面存在困难。不过我国在敌对势力的不正当制裁之下，仍然顽强地展开研究工作。联合国安理会2016年11月通过的第2321号对北制裁决议中禁止各国与北韩展开科技合作。不过北韩借乌克兰战争之机与俄罗斯密切接触，并展开了人工智能等科技合作。金光赫称，语音识别、文字识别、机器翻译等项目在北韩已得到普及。研究所研发的翻译程序“龙马”支持英、中、日、俄、德、法、西7国语言的双向翻译，自2021年起已搭载于手机中。金光赫表示，如今正值迈向生成式人工智能的转型期，北韩研究所也在进行相关研究。韩国统一部长官候选人郑东泳本月14日在国会人事听证会上也表示，据悉北韩正致力于研发北韩版ChatGPT。另外，《朝鲜新报》还公开了一张据称为北韩药房人工智能人形机器人的照片，但照片中的物体究竟是人体模型还是人形机器人，仍无法辨别。金光赫称，在公共卫生领域，为今后竣工的平壤综合医院制定了医疗服务智能化、信息化的高水平智能医疗服务体系总设计方案。