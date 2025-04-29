韩国特检组要求尹锡悦7月29日、金建希8月6日到案受讯

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韩国国际广播电台报道：负责调查金建希女士相关嫌疑的闵中基特检组已通知前总统尹锡悦夫妇以嫌疑人身份出席接受调查。负责调查金建希以及明泰均（音）、乾津法师涉嫌干政及介选等疑云的闵中基特检组21日表示，已通过首尔拘留所长向前总统尹锡悦发送调查协助请求书，要其于29日上午10时之前以违反《公职选举法》嫌疑人的身份到案受讯。特检助理文洪洙（音）在例行记者会上表示，已向金建希女士的住处邮寄了到案要求书，要求其于下月6日上午10点之前以违反《资本市场法》等罪名的嫌疑人身份到案接受调查。据特检组透露，金建希被指控涉嫌德意志汽车和三扶土建股价操纵、乾津法师请托、明泰均（音）介选等；尹锡悦则涉嫌与明泰均介选案有牵连。特检组于本月2日举行揭牌仪式并正式启动调查，三周后即通知尹锡悦夫妇到案受讯。特检组当天还对企划财政部、进出口银行、熙林（音）综合建筑等与前尹锡悦政府柬埔寨官方发展援助（ODA）项目相关机构和企业实施了强制调查。特检组正在调查相关疑云是否与“乾津法师请托”有关。据称，统一教为了获得该项目合同，于2022年通过乾津法师全成培（音）向金建希赠送了价值6000万韩元的格拉夫钻石项链以及价值1000万韩元的香奈儿包。实际上，当时尹锡悦政府于2022年6月13日将柬埔寨对外经济合作基金（EDCF）贷款支持额度由7亿美元上调至15亿美元；同年11月，尹锡悦夫妇还访问了柬埔寨。