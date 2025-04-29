韩国经贸官员赴美磋商 全力解决关税问题

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韩国国际广播电台报道：距离对等关税生效不足10天，韩国经济和贸易官员纷纷前往华盛顿，全力推动关税问题的解决。韩国产业通商资源部长官金正官于23日启程赴美。访美期间，金正官将与美国商务部长霍华德·卢特尼克会面讨论关税问题。双方将探讨推进关税谈判的方案，并讨论在造船、半导体、电池等战略产业领域加强合作的方案。在为期四天的访问中，金正官除卢特尼克之外，还将与美国能源部长克里斯·赖特和国家能源委员会主席道格·伯格姆举行会谈。借与能源部门人士会晤之机，韩国是否参与美国持续要求的阿拉斯加液化天然气项目也备受关注。另外，此前已启程赴美的韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九将于25日与经济副总理兼企划财政部长官具润哲出席与美方举行的“2+2”磋商。应美方要求，本届“2+2”磋商由韩国通商交涉本部长代替产业通商资源部长官出席。分析认为，此举旨在推动达成更为具体的协议。目前，韩国要求美国降低或豁免关税，而美国则要求韩国开放农畜产品市场，放宽数字领域限制等非关税壁垒。距离谈判期限仅剩不到10天，韩国国家安保室长魏圣洛已于本月20日率先赴美，高级别经贸官员也纷纷赴美访问，韩方正在全力推动关税问题的解决。