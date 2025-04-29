民生消费券两天内1428万人申请 发放2.586万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国行政安全部23日透露，人均发放15万至45万韩元的第一批“民生恢复消费券”开放申领仅两天，已有1428.6084万人提交申请，占全部发放对象的28.2%。政府在这两天内共计发放消费券金额2.586万亿韩元。据统计，通过信用卡和借记卡获得消费券的申请者为1062.3299万人，使用储值卡的申请者为124.7713万人，领取地区爱心商品券的有216.2638万人，选择纸质商品券的有25.2434万人。从各地区来看，仁川的消费券申请率最高，达30.02%（90.667万韩元)，申请者最少的地区是济州（26.36%，17.4263万人）。 首尔的申请者为255.1388万人，占比27.94%。韩国政府自7月21日上午9时起至9月12日下午6时止，通过线上线下渠道接受第一轮消费券申请，为期约八周。申请首周的21日至25日，实行按出生年份末位数字对应工作日的限号申请制。政府向每位国民发放15万韩元的基本消费券，临界贫困群体和单亲家庭为每人30万韩元，领取最低生活补助群体为每人40万韩元。除了首尔、仁川和京畿道以外的非首都圈地区居民每人增发3万韩元，农渔村人口减少地区居民每人增发5万韩元。消费券可用于年营业额在30亿韩元以下的小商户门店，但不得用于大型超市、百货商店及娱乐场所，使用期限截至今年11月30日。