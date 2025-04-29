亚洲开发银行预测：今年韩国经济增长率为0.8%

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韩国国际广播电台报道：亚洲开发银行(ADB)(以下简称“亚行”)预测，今年韩国经济增长率为0.8%，时隔仅三个月就将原先预测值下调了一半。据韩国企划财政部透露，当地时间23日上午，亚行发布了包括上述内容在内的《2025年7月亚洲经济展望》报告。亚行在每年4月发布的年度展望的基础上，分别于7月和9月分别发布补充展望和修订展望。在此次预测中，韩国今年经济增长率为0.8%，较今年4月的预测值下调了0.7个百分点。亚行指出，由于建设投资减少、出口放缓、房地产市场疲软等因素影响，韩国经济增长速度将趋于放缓。但在6月大选之后，得益于政治不确定性的消除和扩张性财政政策的带动，预计下半年内需将呈现恢复趋势。亚行补充指出，由于美国上调关税和贸易不确定性加剧，预计韩国对外出口将进一步减少。据预测，韩国明年的经济增长率为1.6%，较今年4月的预测值下调了0.3个百分点。亚行认为，贸易不确定性和美国上调关税等因素将持续对韩国经济构成压力。据悉，新加坡和泰国的经济增长率预测值也均下调了1.0个百分点，下调幅度较大。亚行预测，亚太地区今年的增长率将达到4.7%，较之前的预测值下调0.2个百分点。另外，韩国物价涨幅维持在之前的预测水平，今年和明年的预测值均为1.9%。