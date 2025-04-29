韩国APEC峰会进入百日倒计时 美中领导人是否出席引关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：2025年亚太经合组织领导人非正式会议（简称2025年APEC峰会）将于10月31日在韩国庆州举行，本月23日起正式进入倒计时100天。此次峰会是李在明政府成立以来韩国首次主办的多边峰会，为期两天。分析指出，这将是韩国克服戒严事态带来的外交空白，巩固其在国际社会议程中领导地位的绝佳机会。值得一提的是，若美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平等主要国家领导人出席，韩国总统李在明也将有机会充分展示其以国家利益为中心的务实外交路线，意义重大。此前，李在明16日向包括美国、日本、中国、俄罗斯、加拿大、越南在内的20个APEC成员经济体领导人发送了邀请函。若特朗普和习近平同时与会，美中两国领导人的会晤将引发极大关注。目前普遍认为习近平将出席峰会，而特朗普是否出席尚难断定，但韩国政界对其访韩抱有较大期待。若特朗普访韩并举行韩美首脑会谈，两国有望就加强韩美同盟和经济合作方面展开深入讨论，备受瞩目。分析认为，鉴于美中矛盾和关税战等敏感外交问题尚未解决，此次峰会或将成为李在明总统的一次重要考验。此次APEC峰会时隔20年在韩国举行，关键词为“连接、创新和繁荣”。旨在通过加强亚太地区的物理、制度、人员交流，推动互联互通；通过弥合数字鸿沟等方式，推动亚太地区的数字创新；并实现亚太地区的共同繁荣。在这一大主题下，作为APEC轮值主席国，韩国政府提出重点推进人工智能（AI）合作和应对人口结构变化等核心目标。韩国政府正在全力筹备此次峰会。担任筹备委员会委员长的国务总理金民锡于23日宣布，知名歌手G-Dragon将担任2025年APEC峰会的宣传大使。金民锡表示，G-Dragon是一位具有世界影响力、不断创新、甚至向太空发送音源的艺术家。