韩国政府建议平台企业加强个人信息内部管控

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韩国国际广播电台报道：韩国政府建议KakaoTalk、NAVER、Coupang等用户较多的平台企业，应安全、透明地管理个人信息。韩国个人信息保护委员会24日在政府首尔办公大楼公布对五大“超级应用程序”（Super APP）——KakaoTalk、NAVER、Coupang、外卖的民族、胡萝卜市场的个人信息管理情况检查结果。“超级应用程序”指在一个平台内提供搜索、购物、结算等多种服务的应用程序。虽然这类平台使用方便，且积累的数据可用于人工智能学习，但是用户个人信息在与不同的经营者和服务连接的过程中存在被误用、滥用的风险。为消除上述隐患，个人信息保护委员会对各平台实施了预防性检查。结果显示，各平台有必要在首席隐私官（CPO）的管理下加强内部个人信息管理，并减少不必要的个人信息收集和使用同意条款。根据检查结果，五大平台均建有个人信息传输路径，且数据仓库（DW）访问权限赋权等重要问题由各个服务部门自行决定。经证实，少数平台甚至不经个人信息保护部门的审议便作出决定。对此，个人信息保护委员会建议企业加强首席隐私官等个人信息保护部门的参与，并加强内部管控。另外，委员会认为，数据仓库（DW）属于个人信息处理系统，访问记录应至少保存两年。委员会建议，若服务同意条款过多，用户将无法仔细确认，有必要减少不必要的同意条款。对于必须同意的个人信息收集、使用和提供条款，在用户加入时应明确告知，其余可选条款则交由用户自主判断。此外，委员会还建议，应在服务使用条款中明确列出应用程序的服务项目，并提供用户可单独退出各项服务的功能。委员会表示，上述建议属于不具备法律强制力的行政指导建议，不过KakaoTalk、NAVER等企业均表示有必要主动改善。