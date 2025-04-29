韩国产业部长与美商务部长举行80分钟会谈 最后冲刺贸易谈判

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韩国国际广播电台报道： 在美国对韩“对等关税”暂缓期仅剩一周之际，韩国政府为与美方达成协议全力以赴。正在美国访问的韩国产业通商资源部长官金正官当地时间24日在华盛顿与美国商务部长霍华德·卢特尼克举行会晤。据消息人士透露，韩美两国商务部长于美国东部时间11时30分举行会晤，会晤持续了约1小时20分钟，韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九也出席了此次会晤。目前，在滞留美国的韩国代表团中，金正官是最高级别官员。这是因为原定于本月25日举行的韩美“2+2”经贸磋商因美国财政部部长贝森特的行程变动而取消，韩国经济副总理兼企划财政部长官具润哲的访美行程也因此被推迟。此前，美国商务部长卢特尼克在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC） 采访时表示，韩国也像欧洲一样迫切希望与美方达成协议，并称在看到美日达成的协议内容后，韩国可能破口大骂。由于韩国和日本在对美出口方面存在竞争关系，有分析认为，卢特尼克此番言论意在以美日谈判结果为筹码，对韩国施加压力。此前，日本承诺向美国投资759万亿韩元。美日双方还商定，将在开放汽车和大米市场的前提下， 将美国对日本的对等关税和汽车关税税率从原来的25%下调至15%。目前，韩国政府的谈判目标是尽可能降低美国对韩国设置的25%对等关税税率。