韩日外长通电话 商定保持密切沟通

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官赵显24日下午与日本外务大臣岩屋毅通电话，双方就韩日关系及地区局势等事宜交换意见。这是赵显就任外长后首次与日本外长通电话。据韩国外交部介绍，赵显在此次通话中表示， 韩日、韩美日合作与韩美同盟是韩国政府“实用外交”的核心支柱，希望两国基于两国人民之间的友好关系，携手打造更为稳固、成熟、面向未来的韩日关系。岩屋毅表示，今年是韩日邦交正常化60周年，希望两国将继续保持密切合作，推动韩日关系稳定发展，深化韩美日合作。此次通话持续约20分钟，双方一致认为，两国有必要在多个领域加强合作，以共同应对地区及国际局势问题。双方还商定，将通过首脑间的“穿梭外交”及部长级官员之间的交流，持续保持密切沟通。这是赵显就任外长后首次与他国外长通电话。 韩国外长就任后通常最先与美国国务卿通电话，但首先与日本外长通电话并非罕见。在文在寅和朴槿惠政府时期，时任外长的康京和和尹炳世也都曾先与日本外长通电话。据悉，赵显正在推进下周的访美计划，因此可能不会单独安排与美国国务卿马尔科·鲁比奥的通话。此外，赵显也正与中方协调，计划与中共中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅通话。