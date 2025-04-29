韩国境内外国居民逾273万 创历史新高

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韩国国际广播电台报道：据统计，出于学习、工作、旅游等目的居留在韩国的外国人超过273万人，创下历年新高。据韩国法务部出入境外国人政策本部27日发布的消息，截至今年6月底，境内居留外国人为273.2797万人，较上月增长1.5%（4.0068万人）。其中属于长期居留的登记外国人和在韩居住申报的外国籍同胞分别为155.9975万和55.2419万，游客等短期居留外国人为62.0403万。韩国境内外国居民于2019年达到252万余人，创历史新高。2020年（204万余人）、2021年（196万余人）因新冠疫情连续减少，疫情结束后的2023年恢复至251万余人，去年再度增至265万余人。按照国籍划分，中国为97.2176万人，占比35.6%。接下来依次是越南（34.1153万人）、美国（19.6664万人）、泰国（17.371万人）、乌兹别克斯坦（9.8457万人）等。登记外国人中，过半居住在首都圈，岭南地区31.7286万人（20.3%）、忠清地区20.0939万人（12.9%）、湖南地区13.699万人（8.8%）。按照年龄段划分，30岁至39岁最多，占比25.7%；其次先后是20岁至29岁（23.1%）、40岁至49岁（16.7%）、60岁及以上（13.5%）、50岁至59岁（12.3%）、19岁及以下（8.7%）。按照居留许可分类来看，海外同胞（F-4）最多，为55.4895万人。其次是通过就业许可制度在韩国就业的非专业就业（E-9），为34.1453万人。接下来依次是永居资格（F-5）21.4036万人、留学（D-2）19.1297万人、旅游（B-2）17.1063万人等。其中旅游目的的外国人环比增长了29.6%，增幅显著。